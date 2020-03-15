Минздрав предлагает ограничить работу заведений общественного питания

Общество
Таисия Слепцова0

Минздрав предлагает ограничить работу заведений общественного питания

Министр здравоохранения Украины Илья Емец предлагает рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания при первом осложнении эпидемической ситуации.

Об этом глава ведомства заявил в ходе обсуждения законопроекта о противодействии коронавирусу, который сейчас разрабатывается в Министерстве здравоохранения, сообщает 15 марта сайт Минздрава.

«Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания — действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса», — сказал Емец.

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Как сообщалось, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Кроме того, с 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта будут полностью прекращены авиасообщение и пассажирские перевозки.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, всего в мире было зафиксировано 156 400 случаев заражения новым коронавирусом, умерли 5833 человека, выздоровели 73968 человек.

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По материалам: ukrinform.ru


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