Минздрав предлагает ограничить работу заведений общественного питания

Министр здравоохранения Украины Илья Емец предлагает рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания при первом осложнении эпидемической ситуации.

Об этом глава ведомства заявил в ходе обсуждения законопроекта о противодействии коронавирусу, который сейчас разрабатывается в Министерстве здравоохранения, сообщает 15 марта сайт Минздрава.

«Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания — действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса», — сказал Емец.

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Как сообщалось, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Кроме того, с 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта будут полностью прекращены авиасообщение и пассажирские перевозки.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, всего в мире было зафиксировано 156 400 случаев заражения новым коронавирусом, умерли 5833 человека, выздоровели 73968 человек.

По материалам: ukrinform.ru