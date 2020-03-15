В Минздраве сказали, как действовать при появлении симптомов вирусной инфекции

Министерство здравоохранения 15 марта опубликовало рекомендации по алгоритму действий для людей, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ.

Об этом сообщает телеграмм канал "Коронавирус-инфо".

В частности, Минздрав в таких случаях советует оставаться дома и позвонить семейному врачу.

Врач, в свою очередь, решит, нужны ли изоляция и госпитализация.

Однако если у человека температура выше 38 градусов, и трудно дышать, следует сразу вызвать скорую. Если коронавирус подтвердится, уверяют в Минздраве, будут проведены все необходимые медицинские процедуры: врачи имеют четкий алгоритм действий.

"Украина готова к возможному распространению коронавируса", — заявили в профильном министерстве.

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По последним данным Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено 156400 случаев коронавируса. Зафиксировано 5833 смерти от коронавирусной болезни. Выздоровели 73968 человек.

В Украине подтверждены три случая заболевания Covid-19 в Черновцах и на Житомирщине, один из которых летальный: умерла 71-летняя женщина на Житомирщине.

11 марта ВОЗ официально объявила глобальную пандемию коронавируса Covid-19.

По материалам: ukrinform.ru