Кулеба опроверг информацию о продаже Украиной масок Германии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг информацию премьер-министра Словакии о якобы продаже Украиной 2 млн масок Германии и заявил, что в Украине сейчас действует запрет на экспорт масок.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы проверили все базы данных, в том числе таможенные, мы провели консультации на всех уровнях и не обнаружили никаких признаков, что тот объем масок, о котором говорил премьер-министр Словакии, попал в Германию. Таким образом, я опровергаю заявление, которое вчера вызвало столько шума", — отметил Кулеба.

Он напомнил, что глава словацкого правительства заявлял, что Словакия пыталась купить в Украине маски за наличные, но немцы предложили больше и выкупили эти маски. "Украина не торгует здоровьем своих граждан. В Украине введен запрет на экспорт масок. И поэтому любая попытка в обход закона осуществить этот экспорт будет жестко наказываться. Если Словакия планировала это сделать, то планировала сделать это в обход закона", — подчеркнул Кулеба.

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Министр также заверил, что украинское правительство приложит все усилия не только для того, чтобы удерживать как можно больше масок в Украине, но и для того, чтобы находить дополнительные источники их поставки в других странах мира.

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Ранее некоторые СМИ сообщали, что премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна планировала купить в Украине 2 миллиона медицинских масок за наличные, но Германия предложила более высокую цену и перехватила их.

По материалам: ukrinform.ru