Президент анонсировал жесткие транспортные ограничения в Украине в связи с коронавирусом

Уже с 18 марта в Украине могут приостановить поездки междугородного и межобластного транспорта, а также закрыть метро. И не только.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, пишет «НБН«.

В нем глава государства поведал, что с 12 часов 18 марта в Украине могут начаться жесткие транспортные ограничения. Они будут внедрены с целью уменьшит распространение коронавируса Украиной.

Как отметил президент, сегодня, 16 марта состоится заседание Кабмина, на котором будут решать этот вопрос:

«С 18 марта 2020 года (с 12 часов) будут запрещены авиаперелеты, железнодорожное сообщение и автобусное сообщение (междугородное и межобластное). Также, будут закрыты метро. Перевозки в городах также будут ограничены: в одном маршрутном такси/такси будут перевозить не более 10 людей. В троллейбусах, трамваях и автобусах — не более 20 людей».

Звернення Володимира Зеленського щодо заходів, які допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Володимир Зеленський розповів про низку невідкладних заходів, що допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Крім того, Президент обіцяє максимально часто інформувати співгромадян про актуальну ситуацію щодо протидії недузі. Gepostet von Офіс Президента України am Montag, 16. März 2020

Напомним, ранее мы сообщали, что на заседании СНБО будут решать вопрос внедрения чрезвычайного положения в Украине.