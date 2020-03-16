Президент просит правительство закрыть ТРЦ и рестораны

Президент Украины анонсировал заседание Кабинета Министров, которое должно состояться вечером, и призвал правительство закрыть учреждения культуры, торгово-развлекательные центры, рестораны и другие заведения питания, развлечений и услуг.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на странице президента в Facebook.

"Сегодня вечером состоится заседание правительства. Я призываю Кабинет Министров Украины сделать следующее: Первое. С ноль-ноль часов одной минуты 17 марта 2020 года запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, финтес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг", — сказал Зеленский.

При этом он добавил, что рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению еды, доставку которой граждане смогут заказать на дом.

Как сообщалось, в Украине лабораторно подтверждены 5 случаев Covid-19. Из них четыре — в Черновицкой и один в Житомирской области.

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С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

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По последним данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, в мире зафиксированы уже 174 786 случаев коронавируса, количество умерших составляет 6 705 человек, выздоровели 77 657 человек.

Фото: сайт Президента

По материалам: ukrinform.ru