Зеленский анонсировал тысячу гривен доплаты пенсионерам и кредитные каникулы для бизнеса

Для малого и среднего бизнеса будет разработана программа кредитных каникул, а пенсионерам с пенсией меньше 5000 гривень выплатят по тысяче гривень.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"В ближайшее время ожидаем от НБУ, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений", — сказал он.

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Также он подчеркнул, что Министерство финансов должно провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

Вместе с тем Зеленский проинформировал, что граждане, которые получают пенсию меньше 5000 гривень, должны получить доплату в размере 1000 гривень.

По материалам: ukrinform.ru