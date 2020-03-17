Эвакуация украинцев из Чехии: SkyUp запускает дополнительные рейсы
Авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на дополнительные рейсы 22 и 24 марта для эвакуации украинских граждан из Чехии.
Об этом сообщает Украинская Посольство в Чехии в Тwitter.
"Для эвакуации украинских граждан из Чехии украинская авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на дополнительные рейсы 22 и 24 марта", — говорится в сообщении.
Ранее авиакомпания SkyUp Airlines начала вывозить граждан Украины, которых Covid-19 застал в Египте, из Шарм-эль-Шейха.
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Как сообщалось, в ночь на вторник из Египта прибыло более 200 украинцев, которых Covid-19 застал в этой стране.
За прошедшие сутки госграницу Украины пересекло почти 86,5 тысячи человек, большинство из них — это украинцы, возвращавшиеся домой из-за границы.
По материалам: ukrinform.ru