Фонд соцстраха обещает помощь с первого дня отсутствия на работе

Выплата помощи за счет средств Фонда социального страхования по временной нетрудоспособности, вызванной карантином, предоставляется с первого дня за все время отсутствия на работе по этой причине.

Об этом сказала директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Елена Дума на брифинге во вторник, сообщает корреспондент Укринформа.

«Напоминаю, что если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, наложенным органами санитарно-эпидемиологической службы, пособие по временной нетрудоспособности за счет средств Фонда социального страхования предоставляется с первого дня за все время отсутствия на работе по этой причине», — отметила Дума.

Она сообщила, что во время карантина действует особый порядок выдачи листков временной нетрудоспособности, который установлен порядком получения документов, устанавливающих временную нетрудоспособность во время карантина и утвержденных приказом Министерства здравоохранения № 455.

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«В таком случае получить больничный может лицо, временно отстраненное от работы во время карантина, если его работа связана с обслуживанием населения. В случае, если это лицо контактировало с инфекционным больным или само является бактерионосителем, также в случае, когда такое лицо не может быть переведено на другую работу с его согласия, выплачивается ФСС листок нетрудоспособности», — пояснила Дума.

Она подчеркнула, что такой листок нетрудоспособности выдается инфекционистом или лечащим врачом согласно заключению врача-эпидемиолога территориальной санитарно-эпидемиологической станции.

В то же время Дума отметила, что общие правила оплаты больничных фондом продолжают действовать на всей территории Украины.

«К примеру, в случае заболевания самого застрахованного лица ФСС оплачивает листок нетрудоспособности начиная с шестого дня и до полного выздоровления такого лица. В случае заболевания, к примеру, ребенка до 14 лет, больничный получает один из работающих родителей и фонд оплачивает больничный лист начиная с первого дня до полного выздоровления, но не более 14 календарных дней», — напомнила Дума.

По ее словам, в ситуации, когда заболел ребенок до 14 лет, но находится с одним из его родителей в стационаре, такой больничный также оплачивается ФСС начиная с первого дня заболевания ребенка и за все время и период пребывания его в стационаре.

«Если взять в качестве примера ситуацию, когда болен один из членов семьи, то листок нетрудоспособности получает работающий член семьи и получает выплату больничного из Фонда социального страхования за три календарных дня. В некоторых случаях законодательство предусматривает до семи календарных дней», — сообщила Дума.

По материалам: ukrinform.ru