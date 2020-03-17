Около миллиона быстрых тестов на коронавирус Украина должна получить в субботу — Президент
В субботу ожидается прибытие в Украину около 1 млн быстрых тестов на коронавирус, закупленных за средства китайского бизнесмена Джека Ма и украинского предпринимателя Александра Ярославского.
Об этом в эфире "Свободы слова” на ICTV заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает корреспондент Укринформа.
"Быстрые тесты – это действительно то, в чем нуждается требует не только Украина, но и любая страна. Мы договорились с Китаем, благодарны им, благодарны отдельно Джеку Ма (основатель Alibaba – ред.) — он нам помог, профинансировал 80 млн. долларов И благодаря ему и господину Ярославскому — я тоже хочу его поблагодарить — в субботу мы ожидаем прибытие этих быстрых тестов в Украину", — сообщил Зеленский.
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Он добавил, что этих тестов будет около 1 миллиона. Все будут отправлены в больницы, а также переданы нашим военным на передовую.
Фото: Центр общественного здоровья
По материалам: ukrinform.ru