Президент: Ситуация с коронавирусом в Украине удовлетворительна

Владимир Зеленский считает, что в Украине ситуация удовлетворительная с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом сообщает сайт Президента Украины.

«У нас ситуация по сравнению с другими странами хорошая – если я могу сказать о коронавирусе хорошие слова», – отметил глава государства в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Он напомнил, что в Черновицкой области зафиксированы четыре случая заболевания коронавирусом, все инфицированные находятся в больницах. К сожалению, на Житомирщине в результате заражения COVID-19 скончалась пожилая женщина. Кроме того, два случая заболевания выявлены в Киеве.

«Боремся, делаем все, что можем», – подчеркнул Владимир Зеленский.

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По его словам, в Офисе Президента Украины создан мощный Координационный совет по противодействию распространению коронавирус, антикризисные структуры работают при правительстве и Министерстве здравоохранения.

Президент также подтвердил, что во вторник Верховная Рада будет рассматривать вопрос введения в Черновицкой и Житомирской областях чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом.

Фото: president.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru