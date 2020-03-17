Принятие закона о коронавирусе позволит закупить тесты на 28 миллионов – Ляшко

Для закупки тестов на коронавирус перераспределены 28 млн грн, которые можно будет использовать без централизованных тендерных процедур после принятия закона о коронавирусе.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.

«В ближайшее время мы планируем завезти тестов для 1 млн исследований на ПЦР (самый современный молекулярно-генетический тест. – ред.) и около 3 млн быстрых тестов. Партии по 20-30 тыс. уже начали поступать, различные производители будут поставлять экспресс-тесты различными партиями. Но главное для нас сейчас – это голосование в Верховной Раде законопроекта, который позволит нам без тендерных процедур со 100-процентной предоплатой их покупать», — сказал Ляшко.

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Он проинформировал, что Минфин и Минздрав перераспределили необходимые для этого ресурсы.

«У нас есть 28 млн гривень, готовых к использованию, но тендерные процедуры не позволяли закупать эти тест-системы — только централизованная закупка и передача (на места. – ред.). Различные барьеры, которые существовали, привели к определенной напряженности, которая в ближайшее время будет снята», — предположил главный государственный санитарный врач.

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Как сообщал Укринформ, 16 марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

По материалам: ukrinform.ru