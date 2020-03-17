В Киеве с оружием в руках массово воруют медицинские маски: подробности отчета правоохранителей

Общество
Родион Власов0
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В Киеве задержали группу вооруженных лиц, которые угрожая расправой, отбирали у украинцев медицинские маски. Общее количество украденных масок у предпринимателей доходит до 100 тыс.

Кража медицинских масок
Кража медицинских масок. Фото — 24tv.ua

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ», передает «НБН».

В ходе встречи предпринимателей с клиентами и перегрузки медицинских товаров к ним подъехал автомобиль, из которого вышла группа мужчин в специальной одежде с предметами которые по визуальным признакам напоминали оружие. Они представились сотрудниками СБУ и силой уложили пострадавших на землю. После этого они отняли медицинские маски и покинули место преступления.

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Правоохранителям удалось установить личности трех лиц, которые причастны к совершению незаконных действий. Сообщается, что они не имеют никакого отношения к работе в СБУ. Мотивом преступления послужило желание перепродать товар с высоким спросом. Прессе сообщили, что преступникам от 26 до 42 лет.

Напомним, как сообщалось ранее, штрафы и лишение свободы за нарушение карантина: МВД о подробностях жестких мер.

 


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