Все железнодорожные вокзалы Украины закрывают с 18 марта

"Укрзализныця" вводит ограничения в работе железнодорожных вокзалов — они будут закрыты с 12.00 18 марта.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"С 12:00 18 марта 2020 года вводятся ограничения на посещение железнодорожных вокзалов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. С завтрашнего дня все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей", — говорится в сообщении.

Работать будут только железнодорожные кассы для возвращения билетов. На вокзалы одновременно будут запускаться группы людей не более 10 человек.

"Сегодня для уменьшения очередей в железнодорожные кассы "Укрзализныця" откроет их максимальное количество на всех вокзалах страны", — отмечается в сообщении.

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В "Укрзализныце" напоминают, что из-за большого количества звонков телефонная линия контактного центра перегружена, поэтому для оперативного информирования пассажиров постоянно обновляется сайт, страница в Facebook и Telegram-канал.

Как сообщал Укринформ, в Украине с 18 марта будут закрыты метрополитены, а в общественном транспорте можно будет ездить до 10 человек одновременно.

Также будет прекращено междугороднее и межобластное пассажирское сообщение.

По состоянию на утро 17 марта в мире зафиксировано 182727 инфицированных Covid-19 человек, из них выздоровели 79883 человека, умерли — 7174.

В Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования Covid-19, из них один летальный — на Житомирщине. В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус, но факт заболевания не подтвержден.

По материалам: ukrinform.ru