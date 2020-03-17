У женщины, которая скончалась в больнице Черновцов, подтвердили коронавирус

Общество
Таисия Слепцова0
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У женщины, которая скончалась в больнице Черновцов, подтвердили коронавирус

Анализ женщины, которая умерла 16 марта в Черновицкой областной больнице, подтвердил наличие у неё коронавируса.

Об этом в Facebook сообщила Черниговская областная государственная администрация.

"В Черновицкой области официально подтверждены еще 6 случаев заражения коронавирусом. Такие данные поступили вечером 17 марта из вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве. В том числе Covid-19 выявлен у женщины, которая умерла 16 марта в инфекционном отделении областной клинической больницы", — говорится в сообщении.

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В ОГА отметили, что сейчас устанавливают круг контактных лиц инфицированных. Всех их отправят на самоизоляцию, а в случае появления симптомов – госпитализируют.

Как сообщал Укринформ, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев заражения Covid-19, два из них — летальные.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru


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