У женщины, которая скончалась в больнице Черновцов, подтвердили коронавирус
Анализ женщины, которая умерла 16 марта в Черновицкой областной больнице, подтвердил наличие у неё коронавируса.
Об этом в Facebook сообщила Черниговская областная государственная администрация.
"В Черновицкой области официально подтверждены еще 6 случаев заражения коронавирусом. Такие данные поступили вечером 17 марта из вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве. В том числе Covid-19 выявлен у женщины, которая умерла 16 марта в инфекционном отделении областной клинической больницы", — говорится в сообщении.
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В ОГА отметили, что сейчас устанавливают круг контактных лиц инфицированных. Всех их отправят на самоизоляцию, а в случае появления симптомов – госпитализируют.
Как сообщал Укринформ, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев заражения Covid-19, два из них — летальные.
Фото: АА
По материалам: ukrinform.ru