«Закрытые» города и метро: как могут усилить карантин

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам относительно ситуации с противодействием коронавирусу и проинформировал о введении чрезвычайных мер.

Дорогие украинцы!

С сегодняшнего дня я буду максимально часто информировать вас об актуальной ситуации относительно противодействия коронавирусу.

По состоянию на 16 марта 2020 в Украине обработано 79 подозрений на коронавирус. Пять из них, к сожалению, положительные. 64 — не подтвердились. Еще 10 обрабатываются лабораторно.

Как и обещали, вчера мы вернули домой 123 украинца, которые застряли на границе Италии и Словении. Экспресс-тесты показали отсутствие у них коронавирусной инфекции. Тем не менее, каждый из эвакуированных обязался осуществить 14-дневную самоизоляцию. Это достойный пример гражданской сознательности.

Сегодня вечером состоится заседание правительства. Я призываю Кабинет Министров Украины сделать следующее:

Первое. С ноль-ноль часов первой минуты, 17-го марта 2020-го года запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, финтес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, доставку которой граждане смогут заказать домой.

Второе. Министерству инфраструктуры с 12 часов дня 18 марта 2020 года запретить железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение, запретить работу метрополитенов. Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси и такси. И до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

Третье. Министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами по оказанию финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

Четвертое. В ближайшее время ожидаем от НБУ, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков — карантинную программу для кредитов для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений. Кроме этого, граждане, которые получают пенсию меньше 5000 гривен, должны получить доплату в размере 1000 гривен.

Пятое. В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни – а именно в Черновицкой и Житомирской областях – ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года.

Шестое. Министерству здравоохранения – временно запретить плановые мероприятия и плановые операции. Осуществлять только срочные и неотложные меры. Максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях. Разработать механизм доставки лекарств работниками Укрпочты для людей преклонного возраста.

Седьмое. Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии. Лидеров всех церквей прошу с понимание отнестись к этой ситуации, когда существует угроза человеческому здоровью и жизни.

Восьмое. Ограничить экспорт продуктов питания, согласно определенному правительством перечню.

Девятое. Министерствам, Председателям ОГА, местного самоуправления, руководителям предприятий обеспечить бесперебойную работу продуктовых магазинов, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банковских учреждений, страховых компаний. А также: всех предприятий критической инфраструктуры, государственной и коммунальной собственности и грузового транспорта. Работу в обычном режиме должны продолжить все без исключения органы государственной власти, учреждения здравоохранения и правоохранительные органы. Особенно важна работа Верховной Рады Украины.

По моему мнению, изменение плана работы Верховной Рады недопустимо. Сейчас в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, Парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, Генерального прокурора Украины.

Быстрые реформы – это скорая помощь для экономики. Без них – экономическая кома. И это не вопрос. Это ответ. В такое время все народные депутаты должны осознать ответственность. В такое время вы блокируете не трибуну – вы блокируете жизнь Украины.

Настоятельно рекомендую всем людям оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств. Особенно это касается граждан старше 60 лет, которые находятся в зоне риска.

Дорогие украинцы! Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность – это союзники короновируса. Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного – жизни и здоровья украинцев.

Крепкого здоровья вам, дорогие украинцы!

Фото: пресс-служба Президента

По материалам: ukrinform.ru