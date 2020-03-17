<img class="aligncenter" title="Завтра еще 40 рейсов вернут украинцев на Родину – Зеленский » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/689072f6115627b33f2ca9ff6f6c6b1a.jpeg» alt=»Завтра еще 40 рейсов вернут украинцев на Родину – Зеленский» width=»100%» />

В среду, 18 марта, еще 40 рейсов вернут украинцев на Родину.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в сведении к соотечественникам, обнародованном на странице Главы государства в Facebook.

"Вчера 125 рейсов вернули домой 23 тысячи украинцев. Сегодня — 50 рейсов и 10 тысяч украинцев. На завтра предварительно запланировано еще 40 рейсов", — сказал Зеленский.

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По его словам, наших граждан принимают аэропорты Киева, Днепра, Одессы, Запорожья, Харькова и Львова.

"Уже вернулись из Азербайджана, Армении, Грузии, Египта, Израиля, Испании, Катара, Молдовы, Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда и Турции", — добавил Президент.

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Президент также попросил соотечественников, которые планируют возвращаться на собственных авто или автобусе, внимательно ознакомиться с ограничениями тех стран, которым будет пролегать маршрут, и режимом работы пропускных пунктов госграницы Украины.

Фото: ГПСУ

По материалам: ukrinform.ru