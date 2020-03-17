Зеленский: Введем чрезвычайное положение, если будет необходимость

Общество
Таисия Слепцова0

Зеленский: Введем чрезвычайное положение, если будет необходимость

Президент Украины не исключил, что в случае необходимости в Украине может быть введено чрезвычайное положение.

Об этом Владимир Зеленский сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает корреспондент Укринформа.

"Вы слышали, что Эммануэль Макрон сказал, что 15 дней всем не выходить на улицу. Мы не дошли еще до той ситуации. Но честно скажу, если это будет необходимо, мы введем чрезвычайное положение",- сказал глава государства.

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Он добавил, что 17 марта Рада должна проголосовать за введение режима чрезвычайной ситуации в Черновицкой и Житомирской областях.

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Как сообщалось, 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

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По материалам: ukrinform.ru


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