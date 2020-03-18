Бизнес здорового человека, или Почему предприниматели делятся на дельцов и деловых людей

Бизнес во времена всеобщего карантина – еще то испытание и ответственность. Кто-то проходит его с честью и достоинством, кто-то наоборот

В Украине беспрецедентные меры безопасности из-за пандемии COVID-19. И хотя на утро 17 марта в стране зафиксировали лишь 7 случаев заражения коронавирусом и пока ситуация не катастрофическая, но противоэпидемические меры власть решила «включить» по полной. У власти и общества еще есть время подготовиться к встрече пандемии – временно поменять образ жизни и график работы, ограничить свои потребности, освоить новые навыки противовирусной самозащиты и т.п. И в это критическое время всем очень важно приложить максимум усилий к сохранению собственного здоровья и здоровья нации. Президент Владимир Зеленский на встрече с олигархами поздно вечером 16 марта сказал: "Бизнес должен быть социально ответственным в тяжелых ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В Украине сейчас нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь украинцев".

Укринформ собрал примеры поведения представителей отечественного бизнес-сообщества, которые подставили государству и людям свое плечо. Хотя, к сожалению, есть и те, кто пытается подставить им подножку. Но пандемия рано или поздно закончится, а память о позорном поведении того или иного бизнеса у людей останется надолго.

За комплект масок – 1200 гривень!

В разгар карантинных мер, когда ситуация в стране менялась буквально каждую минуту, сеть и СМИ мгновенно облетело сообщение от адвоката Юрия Баумана, который сообщил, что в столичном супермаркете Novus начали продавать медицинские маски по цене 1200 гривень за 50 штук. То есть по 24 гривни за штуку.

«Сегодня попал в Novus на улице Здолбуновская, 7Г. Ехал к друзьям на день рождения, хотел купить сладости. Увидел интересный стенд и оцепенел. Медицинские маски. Цена 1200 грн!!!!! За 1 пачку. Друзья попросили перенести пост в публикацию, чтобы привлечь внимание Антимонопольного комитета Украины. Делаем ставки будет ли какая-то реакция ребят из АМКУ?» — написал Бауман.

В комментариях к его сообщению, которое за несколько часов набрал 151 тысячу распространений, пользователи пишут, что такая цена не только в «Новусе», но и в аптеках. А Надежда Коренная из Киева пишет, что поднялись цены даже на термометры: «В начале февраля я покупала инфракрасный термометр — 355 грн, сейчас он стоит 8000 грн».

Но вернемся пока к маскам, которые сразу стали дефицитом. Просмотрев цены на маски в аптеках Киева на сайте Medbrowse, становится понятно, что начальная цена за 1 маску составляла 1.72 – 4.72 гривни!

Сейчас перейти по ссылке невозможно, телефон аптеки не отвечает. Зато в наличии маски в Днепре – 1800 гривень за 100 штук.

В одной из аптек Чернигова, к примеру, на вопрос о том, есть ли маски, ответили так: «Масок нет. Закупочная цена сейчас по 25 гривень за маску. Мы не можем закупить их по таким ценам». Во Львове, как сообщила одна из жительниц, маски есть, но продают их по 25 гривень. Можно найти маски и в интернет-магазине «Розетка». Не намного, но все же по более доступным ценам – например, за 820 гривень можно купить 40 масок, или же за 199 гривень 10 масок.

Но такая ситуация с защитными масками не только в Украине. Как рассказал на своей странице Алексей Давыденко, бизнесмен в сфере продаж товаров медицинского назначения, на днях он звонил производителям масок в Китае. Там предложили маски по цене 1 доллар за штуку, в то время как два месяца назад стоимость была 0.03 цента…

Билеты пролетели

Способ неплохо заработать нашли не только поставщики средств индивидуальной защиты. После того, как было объявлено о закрытии границ с 17 марта, авиакомпания МАУ стремительно подняла цены на билеты в этот день. Как сообщает Цензор, стоимость билетов в направлении Киева подорожала в 2-12 раз. Причем в последующие дни с 17 марта цены снова стандартные. Например, из Вены в Киев 16 марта билет стоил почти 20 тысяч гривень, а уже 17 марта – 2700 гривень. Долететь из Парижа до Киева стоило почти 16 тысяч гривень. По состоянию же на 29 марта цена аналогичного билета около 9 тысяч. Причем по состоянию на 14 часов 16 марта билетов в наличии по этим направлениям уже не было.

В МАУ обвинения комментируют сдержанно, заявляя, что не формируют стоимость билетов “в ручном режиме” и замечают, что на их уровень влияет интенсивность продаж, спрос на период времени и тому подобное, сообщает «Громадське».

“Авиакомпания МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад и не намерена возвращаться в каменный век. МАУ отмечает, что главный союзник рост цен на авиабилеты – это паника. Авиакомпания будет делать все возможное и зависящее от нее для того, чтобы после окончания срока действия карантина ситуация нормализовалась”, – прокомментировал авиаперевозчик.

Любой тест за ваши деньги

А тем временем в одной из столичных частных клиник делали… фальшивые тесты на коронавирус. Стоимость одного такого теста обходилась в полторы тысячи гривень, о чем сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник на брифинге, сообщает «Эспрессо». Он рассказал, что были даже якобы положительные результаты тестирования на COVID-19, но они в итоге не подтвердились в государственной референц-лаборатории.

«Этой клиникой было поставлено несколько положительных проб. После того, как они прошли проверку, все были аннулированы», — сообщил Поворозник и подчеркнул, что на все подобные попытки заработать «бешеные деньги» в условиях дефицита должны отреагировать правоохранители. Также чиновник напомнил, что сейчас тестов на коронавирус нет в широком доступе, а тестирование проводится только в медучреждениях.

О наличии экспресс-тестов на коронавирус в частных клиниках 14 марта на своей странице в фейсбук сообщала Виолетта Лисина. Она рассказывала, что стоимость услуги около 1400 гривень, и результат становится известен уже через 30 мин. Кроме того, другие пользователи сообщили о наличии экспресс-тестов, которые продаются в интернете. Такое сообщение опубликовал Мирослав Бехчив из Одессы, указав, что стоимость экспресс-теста на 25 образцов стоит почти 12 тысяч гривень. И опять же – правоохранители должны отреагировать. Ведь тестирование на коронавирус делается только в специализированных клиниках, причем за госсчет.

Собственный аппарат вентиляции легких, а почему бы и нет?

В завершение еще один пример «удачного» бизнеса. В интернете, оказывается, продаются и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Цена вопроса – всего 372 тысячи гривень. Как рассказывает Алексей Давыденко, очень богатые частные предприниматели приобретают себе такие аппараты и ставят на хранение, мол, вдруг что – то понадобится. Но он объясняет, что кроме аморальности такого поведения (сегодня этого остродефицитного оборудования крайне не хватает в медучреждениях. – Авт.), в этом еще и нет логики. Аппарат нужно собрать, подключить, настроить и прочее, а на это требуется время и работа специалистов. Вместо этого предприниматель советует: «Покупайте аппараты ИВЛ и сразу ставьте его в подарок в любое инфекционное отделение украинской больницы. Поверьте, если вам, не дай Бог, оно понадобится, вас будут там лечить как лучшего и самого главного пациента».



Аппарат искусственной вентиляции легких

Антимонопольный комитет уже отреагировал на ситуацию с завышением цен на медицинские изделия, о чем говорится на официальном сайте. «Антимонопольный комитет Украины официально сообщает: факты необоснованного повышения цен на лекарственные средства и предметы гигиены будут тщательно исследоваться в максимально сжатые сроки. То же касается и других потенциальных злоупотреблений, например, создание искусственного дефицита. За антиконкурентное поведение на рынке АМКУ может наложить штраф в размере до 10% годового оборота нарушителя», — заявили в Антимонопольном комитете.

Когда репутация и гражданский долг — не пустые слова

Но есть и те, кто в этот непростое для государства и людей время пытается подставить свое бизнес-плечо. Например, образовательная онлайн-платформа Prometheus и медицинская платформа INgenius предлагают вниманию граждан общий бесплатный курс, который развенчивает распространенные мифы и дает достоверную информацию о новой коронавирусной инфекции COVID-19. В этом курсе сжато и доступно изложены важнейшие факты, собранные наиболее авторитетными учеными и международными организациями здравоохранения. Лектор курса — Федор Лапий, кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.Шупика, член экспертной группы МОЗ Украины. Разработчики курса таким образом способствуют распространению знаний о предотвращении опасной болезни.

Новая Почта выделяет 25 миллионов гривень на оборудование и дополнительные материалы для больниц. "Бизнес не может оставаться в стороне, когда страна переживает нелегкие времена: экономический кризис умноженный на угрозу эпидемии коронавируса. Сейчас, в новых реалиях жизни, в нашем включении нуждаются именно те, для кого мы строили бизнес – граждане Украины. Поэтому, мы выделяем 25 млн гривень на оборудование и дополнительные материалы для больниц. Это наша помощь медикам для победы над вирусом и ради сохранения здоровья людей", — сообщил соучредитель компании "Новая почта" Вячеслав Климов в Facebook. Владельцы компании убеждены в необходимости тесного сотрудничества и взаимопомощи между медицинскими учреждениями и бизнесом, и оказании помощи там, где она больше всего нужна. Мол, никто не сможет сделать это быстрее и качественнее, чем сознательный бизнес.

С 16 марта ПриватБанк начинает поставки украинским больницам необходимых для преодоления осложнений от коронавируса Covid-19 аппаратов искусственной вентиляции легких, приобретенных за средства банка и пожертвования клиентов, которые поддерживают специальную программу благотворительного фонда “Помогать просто!”.

Уже во вторник 17 марта первые четыре аппарата будут переданы больницам Киева, Одессы и Лисичанска. Новая программа Фонда “Дыши! Вместе против коронавируса” позволит в течение ближайшего месяца аккумулировать средства банка и пожертвований клиентов для поставки необходимого оборудования областным больницам страны, которые больше всего в нем нуждаются.

Тревел-сайт Lowcost.ua вопреки «внушениям» некоторых недобросовестных операторов, призвал украинских туристов оставаться дома. «Много лет мы поощряли и вдохновляли украинцев открывать новые горизонты и путешествовать по миру выгодно. Но сейчас просим вас остаться дома ради безопасности, — посоветовал сайт. — Мы со своей стороны приостанавливаем писать о дешевых билетах и акционных турах куда-либо, но не прощаемся. Иногда будем развлекать вас красивыми текстами о путешествиях и интересными интервью. Мы искренне сочувствуем всем, кто застрял заграницей и не может добраться домой! Сами пережили похожее еще во время первой “азиатской” волны коронавируса . Напомним, что украинцы могут зарегистрироваться в созданной МИД Украины электронной системе ДРУГ. Это поможет координировать возвращение, а посольствами и консульствами Украины — поддерживать с ними связь».

Краткие выводы

Что ж, все понимают, что бизнес – по природе достаточно жесткая и даже циничная вещь. Во все времена зарабатывали и продолжают зарабатывать даже на войнах. Но в нынешней ситуации главное, чтобы государство держало под прицелом наглых «дельцов», особенно тех, кто пытается «наварить» на панике, торгуя самым дефицитным с точки зрения нацбезопасности оборудованием. И поддерживало тех, кто идет ему и людям на встречу. По большому счету, соответствующий контроль в сфере нацбезопасности – это вопрос репутации сильного или слабого государства и будут ли доверять ему граждане в дальнейшем как институту власти.

Трудно не согласиться с мнением о том, что уважаемому серьезному бизнесу сейчас самое время проявить свою ответственность перед обществом. В стране серьезно не хватает медицинского оборудования и принадлежностей, государственные и коммунальные механизмы в основном неповоротливы, и здесь частный бизнес может существенно помочь. Господа предприниматели, не забывайте, что ситуация непременно нормализуется, а люди будут помнить о ваших действиях. И что повышенный социальный капитал поможет вам, когда ситуация будет восстанавливаться.

Юлия Горбань, Оксана Полищук, Киев

По материалам: ukrinform.ru