Дефицит продуктов питания для украинцев: таможня дала ответ на опасения граждан

Пресс-служба новой таможни в социальных сетях прокомментировала панические слухи насчет приближения дефицита продуктов питания для граждан Украины. Согласно их данным, причин для волнений нет.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на издание «Корреспондент».

Пресс-служба отмечает, что фуры с продуктами питания без проблем продолжают свое перемещение. Кроме того, 90% необходимых продуктов для потребления – это собственное производство Украины.

«Наша страна заблокировала границы ради сохранения здоровья людей. Эти меры не распространяются на жизненно важные перевозки, в том числе и на грузовые перевозки продуктов питания. Это достоверно и неоспоримо, у нас есть ряд обязательств, которые необходимо выполнять. Ради предотвращения паники Таможня регулярно будет сообщать населению о товарообороте», — говорится в сообщении пресс-службы Новой таможни.

Важно подчеркнуть, что Украина в плане продуктов питания является самодостаточной страной, которая способна сохранять внутренний баланс.

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