Из Польши в Киев 20 марта отправятся 5 спецпоездов — Криклий

Из польского города Пшемысль в Киев отправятся пять спецпоездов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram.

"На послезавтра, 20.03.20, запланированы пять спецпоездов из республики Польша", — написал он.

Министр назвал номера рейсов и время отправления из Пшемысля: 20.03.20 №717/718 Пшемысль-Киев, отправление в 02:30; №707/708 Пшемысль-Киев, отправление в 05:30; №709/710 Пшемысль-Киев, отправление в 10:18; №716/715 Пшемысль-Киев, отправление в 13:10; №706/705 Пшемысль-Киев, отправление в 15:45.

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Как сообщал Укринформ, на странице Посольства Украины в Польше в Facebook отмечается, что для получения консультаций, как добраться до Перемышля из разных регионов Польши, можно обращаться к Почетным консулам Украины в Республике Польша.

Почетный Консул Украины в БЫДГОЩЕ — Кшиштоф Сикора

+48 52 567 0786

Почетный Консул Украины в ЛОДЗЕ — Богдан Высоцкие

+48 601 155 330

Почетный Консул Украины в г.ОПОЛЕ — Ирена Пордзік

+48 533 387 105

+48 607 216 116

Почетный Консул Украины в ТАРНОВЕ — Бартоломей Бабушка

+48 14 699 11 10

+48 609 523 666

Почетный Консул Украины во ВРОЦЛАВЕ — Гжегож Джик

+48 71 788 44 50

+48 510 011 000

Почетное Консульство Украины в г.Зеленая Гура – Кристина Яворницкая

+48 576 835 981

+48 570 184 491

Почетный Консул Украины в КАТОВИЦАХ — Др.мед.Ярослав Вечорек

+48 660 630 629

Почетный Консул Украины в ПЕРЕМЫШЛЕ Александр Бачик

+48 16 676 80 26

+48 661 770 100

Почетный Консул Украины в РЯШЕВЕ — Ежи Кшановський

+48 17 850 09 49

+48 510 005 550

Почетный Консул Украины в ХЕЛМЕ — Станистав Адамяк

+48 82 562 20 02

+48 607 092 033

Почетный Консул Украины в ЩЕЦИНЕ — Генрик Колодий

+48 602 493 434

По материалам: ukrinform.ru