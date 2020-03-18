Из Польши в Киев 20 марта отправятся 5 спецпоездов — Криклий
Из польского города Пшемысль в Киев отправятся пять спецпоездов.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram.
"На послезавтра, 20.03.20, запланированы пять спецпоездов из республики Польша", — написал он.
Министр назвал номера рейсов и время отправления из Пшемысля: 20.03.20 №717/718 Пшемысль-Киев, отправление в 02:30; №707/708 Пшемысль-Киев, отправление в 05:30; №709/710 Пшемысль-Киев, отправление в 10:18; №716/715 Пшемысль-Киев, отправление в 13:10; №706/705 Пшемысль-Киев, отправление в 15:45.
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Как сообщал Укринформ, на странице Посольства Украины в Польше в Facebook отмечается, что для получения консультаций, как добраться до Перемышля из разных регионов Польши, можно обращаться к Почетным консулам Украины в Республике Польша.
Почетный Консул Украины в БЫДГОЩЕ — Кшиштоф Сикора
+48 52 567 0786
Почетный Консул Украины в ЛОДЗЕ — Богдан Высоцкие
+48 601 155 330
Почетный Консул Украины в г.ОПОЛЕ — Ирена Пордзік
+48 533 387 105
+48 607 216 116
Почетный Консул Украины в ТАРНОВЕ — Бартоломей Бабушка
+48 14 699 11 10
+48 609 523 666
Почетный Консул Украины во ВРОЦЛАВЕ — Гжегож Джик
+48 71 788 44 50
+48 510 011 000
Почетное Консульство Украины в г.Зеленая Гура – Кристина Яворницкая
+48 576 835 981
+48 570 184 491
Почетный Консул Украины в КАТОВИЦАХ — Др.мед.Ярослав Вечорек
+48 660 630 629
Почетный Консул Украины в ПЕРЕМЫШЛЕ Александр Бачик
+48 16 676 80 26
+48 661 770 100
Почетный Консул Украины в РЯШЕВЕ — Ежи Кшановський
+48 17 850 09 49
+48 510 005 550
Почетный Консул Украины в ХЕЛМЕ — Станистав Адамяк
+48 82 562 20 02
+48 607 092 033
Почетный Консул Украины в ЩЕЦИНЕ — Генрик Колодий
+48 602 493 434
По материалам: ukrinform.ru