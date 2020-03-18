Курс валют в Украине на 18 марта 2020 года
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 18 марта 2020 года. Доллар стал дороже еще на 53 копейки, преодолев психологическую отметку в 27 гривен.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.
Действительно сегодня доллар по сравнению с предыдущим банковским днем подорожал еще на 53 копейки и стоит 27,05 гривен. Евро подорожал на 20 копеек по сравнению с прошлым банковским днем. Цена 1 евро – 29,72 грн. Информация об этом размещена на сайте регулятора.
Официальные курсы гривны на 18 марта:
1 доллар США стоит 27,0566 гривен;
1 евро – 29,7271 гривен;
1 российский рубль – 0,3606 гривен.
Курс наличного доллара в банках Украины: покупка 27,0 — 27,5 гривны за 1 доллар, продажа 28,1 – 29,0 гривен.
Ранее сообщалось о курсе валют на 17 марта 2020 года.