МОН переводит часть работников на дистанционный режим работы

Министерство образования и науки переводит часть работников на дистанционный режим работы и приостанавливает прием граждан.

Соответствующий приказ МОН № 406 от 16.03.2020 "Об организационных мерах по предупреждению распространения коронавируса Сovid-19" подписал и.о. министра образования и науки Юрий Полюхович, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Решение о переходе работы Министерства на дистанционный формат было принято в соответствии с решениями Президента, СНБО, правительства и столичной власти. В период, когда государство принимает максимум мер, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, мы также должны позаботиться о безопасности и здоровье своих работников. В то же время даже в дистанционном режиме МОН продолжит выполнять все необходимые задачи", — отметил Полюхович.

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Кроме того, отменяются или откладываются ранее запланированные совещания, проверки, аттестационные и аккредитационные экспертизы и т. п.

На момент приостановления приема граждан отправить обращение можно на почтовый либо электронный адрес МОН или же оставить в ящике для приема корреспонденции.

По материалам: ukrinform.ru