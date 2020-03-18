Мы всех вернем: Зеленский обратился к украинцам за границей

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил украинцам, находящимся за рубежом, о помощи системы "Друг", посольств и консульств.

Видеообращение обнародовано в Facebook главы государства.

"Дорогие украинцы, если вы сейчас находитесь за границей и у вас нет возможности вернуться домой, действуйте так: 1. Зарегистрируйтесь в системе ДРУГ вот по этой ссылке. Там сообщите МИД о стране, где вы находитесь, и предоставьте как можно больше информации о сути проблемы в разделе «Комментарий к путешествию». Это очень поможет нашим дипломатам и упростит формирование списков граждан, которые имеют срочно вернуться домой", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что если не удалось зарегистрироваться, то нужно обратиться в украинское посольство или консульство на территории страны пребывания. Это можно сделать по электронной почте или по телефону горячей линии. Все контакты можно найти на официальных страницах соответствующих учреждений или на сайте МИД.

"И еще важная информация. Нами сформированы так называемые хабовые точки. Попав туда, вы сможете добраться в Украину бесплатно или по льготным ценам. Это такие города: Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига и Вильнюс. Вся подробная информация будет на официальном сайте МИД", — говорится в сообщении.

Зеленский также поделился рядом ссылок, которые могут пригодиться украинцам, находящимся за границей:

— оперативная карта работы пунктов пропуска на время карантина;

— каналы коммуникации Министерства здравоохранения:

• сайт: http://moz.gov.ua/

• страницы в Facebook: www.fb.com/moz.ukr и https://www.facebook.com/moz.ukr/

• Twitter: https://twitter.com/MoH_Ukraine

• YouTube-канал: http://bit.ly/39ZKKfo

• официальные Telegram-каналы: @mozofficial и Коронавірус_інфо – @COVID19_Ukraine

• ответы на основные вопросы о COVID-19: http://covid19.com.ua

• Instagram: @yemets.moz.

По материалам: ukrinform.ru