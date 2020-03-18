Нацслужба здоровья запускает в Facebook отдельную страницу для пациентов

Национальная служба здоровья запускает в Facebook отдельную страницу для пациентов, на которой будут распространяться советы и полезная информация по медицинским вопросам.

Об этом сообщается на странице НСЗУ в Фейсбук.

“Мы запускаем отдельную страницу в фейсбук НСЗУ для пациента. С 1 апреля Программа медицинских гарантий стартует в полном объеме и к трансформированной первичке и "Доступным лекарствам" присоединятся специализированная, экстренная, паллиативная помощь и медицинская реабилитация. А это значит, что информации будет еще больше. Мы будем писать для пациентов на новой странице НСЗУ для пациента: — о правилах, алгоритмах действий пациента в условиях пандемии; — о полезных ресурсах и контактах не только во время карантина; — о правах и маршрутах пациента в системе здравоохранения с 1 апреля, когда Программа медгарантий заработает в полном объеме; — советы о получении медицинских услуг и коммуникаций со своим врачом", — говорится в сообщении.

Читайте также: Реформа вторички: пациенту все равно придется платить в больнице или нет?

Также в НСЗУ пригласили пациентов написать в комментариях, что нужно разъяснить, какую информацию предоставить.

По материалам: ukrinform.ru