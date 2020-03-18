Назвали пункты пропуска, через которые можно пересечь границу

Государственная пограничная служба Украины обнародовала перечень пунктов пропуска на границе с соседними государствами, которые можно пересечь с обеих сторон.

Об этом ведомство сообщает на своей странице в Facebook.

"Учитывая, что Украина и соседние страны ввели ограничение относительно пересечения государственной границы, предоставляем перечень пунктов пропуска, которые функционируют со стороны Украины и смежных стран", — говорится в сообщении.

Таким образом, будут действовать следующие пункты пропуска:

На границе с Беларусью в Черниговской области: «Сеньковка — Веселовка», «Новые Яриловичи-Новая Гута» «Славутич-Комарин»; в Киевской области: «Вильча-Александровка»; в Житомирской области: «Выступовичи-Новая Рудня»; в Ривненской области: «Городище-Верхний Теребежов», «Прикладники-Невель»; в Волынской области: «Дольск-Мохро», «Доманово-Мокраны», «Пулемец-Томашовка».

На границе с Польшей во Львовской области: «Рава-Русская-Гребенное» и «Краковец-Корчова»; в Волынской области: «Ягодин-Дорохуск».

На границе со Словакией в Закарпатской области: «Малый Березный-Убля», «Ужгород-Вышне-Немецкое».

На границе с Венгрией в Закарпатской области: «Лужанка-Берегшурань», «Вилок-Тисабеч», «Косино-Барабаш», «Дзвонковое-Лонья» и «Чоп (Тиса)-Захонь».

На границе с Румынией в Закарпатские области: «Дьяково-Халмеу»; в Черновицкой области: «Порубное-Сирет».

На границе с Молдовой в Одесской области: «Паланка-Маяки-Удобное», «Старокозачье-Тудора», «Рени-Джюрджюлешть», «Табаки-Мирное»; в Винницкой области: «Могилев-Подольский-Отач»; в Черновицкой области: «Россошаны-Бричень», «Мамалыга-Кривая».

На границе с Россией в Харьковской области: «Чугуновка-Вериговка», «Плетеневка-Шебекино», «Гоптовка-Нехотеевка»; в Сумской области: «Большая Писаревка-Грайворон», «Юнаковка-Суджа», «Бачевск-Троебортное»,«Катериновка-Крупец»; в Черниговской области: «Гремяч-Погар», «Сеньковка-Новые Юрковичи»; в Луганской области «Меловое-Чертково», «Просяное-Бугайовка», «Танюшевка-Ровеньки».

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Как сообщалось, 14 марта Кабинет министров в связи с коронавирусом принял решение о закрытии с 17 марта по 3 апреля пунктов пропуска через государственную границу Украины.

По материалам: ukrinform.ru