Пенсии и соцпомощь переселенцам будут начислять автоматически — Резников

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий понимает озабоченность общественных организаций и правозащитников относительно возможных трудностей при временном ограничении на передвижение через КПВВ жителей временно оккупированных территорий и отдельных категорий граждан, имеющих справки о постановке на учет внутренне перемещенных лиц.

Как заверил вицепремьерминистр — министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей Резников, именно поэтому ведомство делает все возможные шаги на опережение для предотвращения проблем во время действия этих вынужденных мер.

«Только что началось обсуждение решений относительно возможного введения ограничений на пересечение линии соприкосновения через КПВВ, Минреинтеграции вышло с инициативой временно приостановить действие требования к ВПЛ подтверждать фактическое нахождение на подконтрольной территории в течение 60 дней. Мы понимаем, что это в основном пенсионеры, которые являются в группе риска и являются наиболее уязвимыми от коронавируса. Сейчас решение об отмене этого требования уже принято. Людям не надо делать никаких дополнительных действий, пенсии и социальная помощь будут начисляться автоматически и в полном объеме, эти средства можно будет свободно получить после окончания карантина, или же пользоваться банковской картой — безналичными средствами, банковские карты ни в коем случае не будут блокироваться», — подчеркнул Резников.

Он отметил, что ограничения передвижений — это критически необходимая, вынужденная и временная мера, призванная сдержать распространение эпидемии коронавируса, который является наиболее опасным для пожилых людей. Без преувеличения речь идет о жизни граждан.

«Мы видим, что другие страны вводят более жесткие ограничения. Но пока считаем насущно необходимым хотя бы ограничить передвижение людей по стране. Этот противопандемическое мероприятие сегодня — наиболее эффективное для снижения и предупреждения заболеваемости. Именно для реализации права на жизнь и снижение риска его потери введено временное ограничение пропуска через КПВВ. И чем позже эти ограничения вводятся, тем они более жесткие, поскольку может быть больше жертв и больше усилий потребуется, чтобы удержать ситуацию», — сказал вице-премьер.

По его словам, ограничения касаются не только КПВВ, не только оккупированных территорий и не только ВПЛ. На местах вводятся такие ограничительные меры, как работа общественного транспорта, общественного питания, ТРЦ и т. п. Отменяются пассажирские перевозки внутри Украины. Это коснется десятков миллионов людей.

«Мы понимаем, что быстрое введение ограничительных мер, когда не все граждане успеют завершить дела и полностью подготовиться, создаст неудобства. Но другого варианта, нежели действовать немедленно, просто нет. Статистика в странах Европы свидетельствует, что за сутки количество инфицированных и погибших может удваиваться, вирус распространяется очень быстро. Поэтому Украина вынуждена действовать», — заявил Резников.

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Он отметил, что для оперативной реакции на возникающие сложные случаи, Минреинтеграции находится в непрерывном контакте с органами власти на местах, полицией, пограничниками и военными; разрабатывает алгоритмы совместных действий.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 17 марта в мире зафиксировано более 189 тысяч инфицированных, из них выздоровели — более 80 тысяч человек, умерли более 7 500.

В Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования Covid-19, из них один летальный на Житомирщине.

Фото: Макс Левин, LB.ua

По материалам: ukrinform.ru