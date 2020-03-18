Полиция просит не верить в фейки про коронавирус, которые распространяют по интернету

Подразделения департамента Киберполиции фиксируют увеличение распространения в Украине неправдивой информации, которая способствует распространению паники.

Граждане должны критически относиться к слухам и информировать о них Департамент киберполиции, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Вынуждены констатировать, что в настоящее время информационно-аналитические подразделения департамента Киберполиции фиксируют резкое увеличение случаев распространения различных слухов и ложной информации в связи с введением в стране режима карантина для борьбы с особо опасной коронавирусной инфекцией. Те, кто распространяет фейки в таких условиях, хотят распространять панику и дестабилизировать ситуацию", — говорится в сообщении.

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Как отмечается, фейки, слухи и откровенная ложь имеет разнообразный характер: начиная от фейка о распыления ночью дезинфекционных средств с вертолетов над спальными районами крупных городов и заканчивая запретом прогулок с детьми по улицам Киева под угрозой административной и уголовной ответственности.

"Уважаемые граждане! Просим вас критически относиться к таким слухам и сообщать Департамент киберполиции об их распространение по электронному адресу: callcenter@cyberpolice.gov.ua и по телефону – 0442900110 для установления источников их распространения и привлечения к ответственности лиц, которые распространяют заведомо ложную информацию", — обратились к гражданам в полиции.

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В пресс-службе также напомнили, что официальная информация о порядке организации карантинных мероприятий будет распространяться исключительно по официальным каналам через Интернет-порталы Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел.

По материалам: ukrinform.ru