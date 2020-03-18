Президент дал советы украинцам, чем заняться во время карантина дома

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев без лишней надобности не выходить во время карантина на улицу и посоветовал, чем им заняться дома.

Об этом он сказал в своем обращении к соотечественникам, обнародованном на странице главы государства в Facebook.

"Призываю всех без лишней надобности не выходить на улицу и оставаться дома. Используем это время с максимальной пользой и проведем его с нашими родными и близкими. Будем смотреть хорошие фильмы, читать хорошие книги", — отметил Зеленский.

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Президент дал свои рекомендации соотечественникам: "Моя рекомендация сегодня такая: роман "Уцелевший" Чака Поланика и "Музей заброшенных секретов" Оксаны Забужко. И очень рекомендую замечательный французский фильм "1+1". Желаю нам всем 36,6".

Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

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По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев заражения Covid-19, два из них — летальные.

По материалам: ukrinform.ru