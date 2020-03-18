Президентский самолет уже доставил в Украину из Австрии 33 украинцев

Общество
Таисия Слепцова0
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Президентский самолет уже доставил в Украину из Австрии 33 украинцев

Самолет Президента Украины доставил из Австрии до Международного аэропорта "Борисполь" 33 украинцев, которые не могли самостоятельно вернуться на родину из-за закрытия границ в связи с карантином.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

По поручению Главы государства спецборт отправился в Вену для эвакуации украинских граждан, среди которых – 18 женщин, пятеро детей и люди пожилого возраста.

"Перед посадкой в самолет пассажиров осмотрели медики, был проведен скрининг на признаки возможного заболевания коронавирусом. На борт были допущены люди без симптомов ОРВИ", — отметили в пресс-службе.

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После прибытия в Киев пассажиров также осмотрят врачи.

В ОП подчеркнули, что, вернувшись домой, эвакуированные граждане пройдут 14-дневную самоизоляцию, за нарушение которой предусмотрена ответственность. На домашний карантин будут отправлены люди без симптомов ОРВИ и с отрицательными результатом теста на COVID-19.

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Как сообщал Укринформ, по данным Минздрава, на территории Украины по состоянию на 18 марта зафиксировано 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1) Киевская (2), Донецка (1) области и г. Киев (2).

По материалам: ukrinform.ru


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