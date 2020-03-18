Шмыгаль призывает ректоров не выселять студентов из общежитий

Общество
Таисия Слепцова0
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Шмыгаль призывает ректоров не выселять студентов из общежитий

Кабинет министров рекомендует руководителям учебных заведений на период карантина не выселять студентов из общежитий, а наоборот способствовать тому, чтобы студенты находились в самоизоляции, помочь с обеспечением продуктами и лекарствами при необходимости.

Об этом на заседании правительства в среду, 18 марта, заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я буду обращаться к ректорам и руководителям учебных заведений, где введен карантин, и попрошу с пониманием и внимательно относиться к студентам, проживающим в общежитиях — не отправлять их домой. Многим из этих студентов некуда ехать, это студенты из оккупированных территорий. Сейчас остановлено все межобластное, междугороднее сообщение, поэтому руководителей учебных заведений настойчиво прошу, рекомендую … не выселять студентов из общежитий. Наоборот, способствовать тому, чтобы они оставались в общежитиях, максимально самоизолировались, помочь им с обеспечением продуктами и при необходимости лекарствами", — сказал Шмыгаль.

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Он добавил, что Министерство образования и науки получит соответствующее поручение и проведет соответствующую работу с руководством учебных заведений.

Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

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В рамках мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС и банков. Также остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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По материалам: ukrinform.ru


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