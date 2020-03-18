Внезапное решение: в «ДНР» по непонятным причинам отменили объявленный карантин

Общество
Ольга Гергелюк0
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В так называемой, «ДНР» отменили ранее объявленный карантин. Решение «властей» незаконной республики появилось внезапно ночью. О данном решении «властей республики» пишут пользователи социальных сетей.

"ДНР"
«ДНР» «флаг». Фото — regnum.ru

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на телеграмм-канал Dontel, передает НБН.

Информационный ресурс сообщил о том, что объявленный в «республике» карантин внезапно отменили. Данное решение вызвало удивление и негодование у жителей временно оккупированных территорий.

«Все дошкольные учреждения, школы продолжат работу в штатном режиме. И ВУЗы «ДНР» также работают по-прежнему расписанию», — сообщил автор телеграмм-канала.

Пользователи соцсетей пишут, что школьникам «на ночь глядя, сказали завтра прийти в школу».

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Информационный ресурс сообщил, что по данным его источников, «руководство» республики, сегодня, 18 марта, должно провести совещание по поводу карантина на территории ОРДЛО.

«Вопрос введения карантина, поставлен заново и в «новом свете». Возможно, появились новые сведения», — пишет блогер.

Стоить отметить, что незаконные власти «республик» умалчивают реальную ситуацию с коронавирусом на временно оккупированных территориях.

Ранее мы сообщали, что пользователи социальных сетей рассказали о ситуации в ОРДЛО после закрытия границы с Украиной. 


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