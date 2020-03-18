ВОЗ передала Украине второй набор тестов на коронавирус

Всемирная организация здравоохранения передала Минздраву Украины второй набор тестов для диагностирования Covid-19.

Об этом в Фейсбук сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"World Health Organization Ukraine передала второй набор реагентов в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины для диагностики образцов на Covid-19. Набор рассчитан на 5000 реакций, чего хватит для диагностирования более 1600 человек", — говорится в сообщении.

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Как сообщал Укринформ, Минздрав планирует закупить 20 тысяч упаковок быстрых тестов и 600 упаковок тест-систем для тестирования в вирусологических лабораториях.

По данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на утро 18 марта зафиксированы 198 155 случаев заражения коронавирусом, из них 81 960 человек выздоровели, 7954 умерли.

На территории Украины зафиксированы 14 случаев коронавируса Covid-19 в трех областях и г. Киеве, из них два — летальных.

Фото: ЦОС

По материалам: ukrinform.ru