Украинские туристы со Шри-Ланки вернутся домой уже сегодня – Криклий

Украинцы, которые раньше не могли уехать со Шри-Ланки, вернутся в Украину 18 марта.

Об этом на странице Facebook сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Возвращаем украинцев, которые не могли уехать со Шри-Ланки", — сообщил министр.

Как сообщалось ранее, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился с просьбой к соотечественникам, которые сейчас находятся в Шри-Ланке, не искать самостоятельно обходные пути через третьи страны, в которых они могут застрять еще дольше.

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По его словам, несколько сотен украинских граждан из-за ситуации с коронавирусом застряли в туристической поездке на Шри-Ланке. Правительство страны запретил авиасообщение и въезд иностранцев. Сотрудники посольства не могли добраться туда, а один из дипломатов даже получил отказ в визе со ссылкой на форс-мажорные обстоятельства. Посольство обратилось к украинской общине в Шри-Ланке, которая помогала воплотить практические решения для возвращения украинцев.

Как сообщал Укринформ, 17 марта уже более 7 тысяч граждан Украины вернулись домой: по состоянию на 17:00 6 112 украинских туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и 972 — из Хургады.

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С 00 час. 00 мин. 17 марта 2020 году до 3 апреля закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного пассажирского воздушного сообщения (за исключением ряда категорий граждан).

По материалам: ukrinform.ru