Зеленский договорился с Красным Крестом о поставках оборудования и медикаментов

Президент Владимир Зеленский договорился с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером о предоставлении Украине необходимого в борьбе с коронавирусом медицинского оборудования и медикаментов.

Об этом речь шла во время телефонного разговора лидеров, сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

"Глава государства подчеркнул важность сотрудничества между Украиной и МККК в противодействии пандемии коронавируса. Было договорено о предоставлении Украине Международным комитетом Красного Креста соответствующего медицинского оборудования и медикаментов на запрос нашего государства, сформированный по поручению Владимира Зеленского", — говорится в сообщении.

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Как сообщал Укринформ, 12 марта в Украине начался карантин в связи с угрозой эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели — до 3 апреля.

В Украине по состоянию на 18 марта зафиксированы 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19

По материалам: ukrinform.ru