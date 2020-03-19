19 марта. Памятные даты

Сегодня день рождения у Лины Костенко

Лина Костенко — украинская поэтесса, прозаик, общественный деятель. Автор более 15-ти поэтических сборников («Паруса», «Путешествия сердца», «Над берегами вечной реки», «Сад нетающих скульптур», «Речка Гераклита»), романа «Записки украинского самасшедшего». За исторический роман в стихах «Маруся Чурай» была удостоена Государственной премии им. Т. Шевченко. Для многих украинцев она — безоговорочный моральный авторитет, ведь за всю свою жизнь не запятнала себя подлыми компромиссами с не менее подлой властью. Тогда, как большинство соотечественников закрывали глаза на всевозможные беззакония, послушно кивая головой и поддакивая «власть имущим» за кусок колбасы или орден — не так уж и важно за что — у нее хватало смелости смотреть правде в глаза и говорить категорическое — нет. Нет — подлости, лжи, предательству, глупости, насилию, цинизму… Ее поэзия, ее слова — не пустая болтовня украинского демагога в вышиванке — за ее словом — позиция, поступок, выбор. Костенко подписывала в 1965 году письмо-протест против арестов украинской интеллигенции. В 1966 году во время львовского судилища над братьями Горынями бросила им цветы. Впоследствии написала письмо в защиту Вячеслава Чорновила в ответ на клевету Василий Липкивскийна него в газете «Литературная Украина» и делала множество других поступков, которые свидетельствовали о ее активной гражданской позиции. После этого она почти десять лет писала «в стол», расплачиваясь за свою принципиальность. Тогдашняя власть, поняв, что ее «не приручить», лишила права печатать свои произведения, что для поэта — почти смерть. Но она не испугалась, выстояла. Однако и молчание Лины Васильевны тоже чрезвычайно красноречиво. В то время, когда пространство, эфир невероятно засорен болтовней, она, как поэт, человек с очень тонким слухом и вкусом, предпочитает молчать. Никакие соблазны вызвать у нее ответную реакцию по поводу чего-то, или кого-то — напрасны. И это гордое молчание тоже является позицией, поступком. В 2005 году она отказалась (дело неслыханное!) от звания Героя Украины. И действительно: любая «политическая бижутерия» ей ни к чему, ведь у нее есть главное — совесть и Имя. А у нас — ее стихи, где все сказано.

Юбилеи дня:

156 лет со дня рождения Василия Липковского (1864-1937), основателя Украинской Автокефальной Православной Церкви, церковного реформатора, проповедника, митрополита Киевского и всея Украины (1921-1927). С началом Украинской революции, в 1917 году, Василий Липковский возглавил украинское религиозно-общественное движение за автокефалию Украинской православной церкви. А уже 9 мая 1919 года отправил первую службу на украинском языке в Николаевском соборе на Печерске в Киеве. В октябре 1921 Всеукраинский Церковный Собор утвердил провозглашенную автокефалию Украинской православной церкви и избрал Василия Липковского ее митрополитом. Несмотря на сопротивление части промосковски настроенного духовенства, он проводил украинизацию церковной жизни, способствовал переводу церковных книг на украинский язык. В 1927 году власти сфабриковали «Второй Собор УАПЦ», который под угрозой ареста и ссылки всех его участников и под давлением предательской части епископата УАПЦ проголосовал за переизбрание Липковского. «Голосом этого собора говорил не Христос, не церковь, а ГПУ», — впоследствии заметил митрополит. В течение последующих лет священник находился под постоянным наблюдением большевистских репрессивных органов, несколько раз арестовывался. Жил на Соломенке, терпел большую нужду. 22 октября 1937 года его очередной раз арестовывают, а уже 20 ноября особая тройка при Киевском управлении НКВД СССР приговаривает к смертной казни. Расстреляли 73-летнего священника 27 ноября. «Ужасное коммунистическое наводнение своими волнами пытается с головой залить наш народ, свести в могилу и его веру, и церковь, и все, что для него самое дорогое…», — писал Василий Липковский незадолго до своей мученической смерти. Место его захоронения до сих пор неизвестно. В 1997 году Собор УАПЦ канонизировал Василия Липковского и других церковных мучеников 20-30хх годов ХХ ст., а 27 ноября ныне является днем их памяти.

125 лет назад родился Максим Рыльский (1895-1964), украинский поэт, переводчик, общественный деятель, классик украинской литературы ХХ века. Первая книга стихов («На белых островах») Рыльского вышла в 1910 году, а последняя («Зимние записи») — в 1964. Есть воспоминания, что Леся Украинка, ознакомившись со сборником «На белых островах», сказала: «Вот кто должен был бы написать «Изольду Белорукую» (одну из поэм самой Леси Украинки). За 50 лет творческой жизни Рильским было написано много и разного: лирические мягкие поэзии и стихи о Ленине, о партии (чего только стоит пугающе веселая, «залихвацкая» «зажинковая песня», написанная в страшном голодоморном 1932…). Были и блестящие переводы с польского, сербского, французского, русского языков. Известный литературовед Юрий Лавриненко в статье «Лирика и лирический эпос Максима Рыльского» (1971), писал: «Двойной парадокс Максима Рыльского. Задекларированный самый большой незалежникв поэзии — стал одописцем виновных в геноциде Украины. Но вышел чистым и цельным из этого происшествия. Мастер традиционной формы, сыграл роль новатора в украинской лирике и в лирико-эпике. Однако возмездие за эти победы было все же трагично. Мировая поэзия потеряла уникального поэтического переводчика. А Украина потеряла возможность дать свой вариант большой европейской поэмы…»

89 лет со дня рождения Эммы Андриевской (1931), известной украинской писательницы, художницы. С 1943 года живет за пределами Украины: в Германии, Франции, США, теперь снова в Германии (в Мюнхене). Автор поэтических сборников («Кофейня», «Песни без текста», «Искушения святого Антония»), романов, новелл. В совершенстве владеет четырьмя языками. Вся жизнь этой удивительной женщины — пример жизненной непокорности и устойчивости. Она находила надежду там, где ей, казалось бы, не было места; выходила победительницей из тяжелейших ситуаций и неблагоприятных обстоятельств, а тяжелую боль превращала в вдохновение. Родилась Эмма Андриевская в Донецке. Семья была русскоязычной. С детства тяжело болела (была прикована к постели), но, несмотря на это (или благодаря?), самостоятельно выучила украинский язык. Вскоре семья переехала в Вышгород. Здесь состоялось «очарование» Украиной и эту детскую любовь к родине Эмма Ивановна пронасла и продолжает нести через всю свою жизнь. Шестилетней поклялась, что будет писать только на украинском. И слово сдержала. Свое первое стихотворение она написала в четыре года. В шесть создала первую иллюстрацию к не совсем детскому «Декамерону» Боккаччо. На Запад попала в 1943-м — двенадцатилетней девочкой. Ее туда вместе с другими детьми вывезла мать, прекрасно понимая, что нормальной жизни в СССР не будет. Отца — химика-ученого расстреляли коммунисты. В Берлине Эмма училась в мужской гимназии, была отличницей. От обучения в «девчачьей» отказалась — условия не соответствовали ее представлениям об образовании. Но жизнь в эмиграции не была безоблачной — сначала приходилось выживать, а потом учиться «карабкаться». К тому же не отпускала болезнь. Три года женщина провела в постели из-за туберкулеза позвоночника, а затем еще восемь лет должна была ходить в корсете. «Заграница научил меня дисциплине и трудолюбию», — замечает Эмма Андриевская. Впервые в Украину она попала только в 1992 году. С тех пор — частый гость на родной земле. Беспокоится о будущем родины, верит в молодежь, но не любит морализаторства и поучений. «Хочешь кого-то поучать — стань для него примером», — считает Эмма Андриевская.

В этот день 1955 года родился Брюс Уиллис, американский киноактер, продюсер. Снимался в фильмах «Лунный свет» (премии «Золотой глобус» и «Эмми»), «Крепкий орешек», «Армагеддон», «Закон военного времени», «Завтрак для чемпионов», «Пятый элемент», «Криминальное чтиво», «Город грехов», «Планета страха» и др. Всемирно известным Уиллис стал в 28 лет, после выхода в прокат «Крепкого орешка» (1988), где он сыграл главную роль — офицера нью-йоркской полиции Джона Макклейна. «Крепкий орешек» — один из моих любимых фильмов с собственным участием, хотя я и слишком там сквернословлю. Но это потому, что именно тогда я только пришел в кино с телевидения, где ругаться было запрещено, и, наконец, почувствовал себя свободным человеком. Когда фильм вышел на экраны, мне позвонила моя тетя и говорит: «Мне понравилась твоя картина, мой мальчик, но зачем ты так сильно ругаешься?» Сейчас актер выступает не только в амплуа смелых одиночек, спасающих мир, хотя, как показывают рейтинги, именно такие герои и есть самыми востребованными у широких масс кинозрителей. Уиллис может позволить себе несколько иное, и это, безусловно, его радует: «Кажется, в моей карьере наступил долгожданный момент, когда мне не нужно изображать чувака, что спасает мир. Мне смертельно надоело бегать перед камерой с пушкой в руке…» Несмотря на мировую славу и немалое состояние, актер не теряет чувства юмора и критического взгляда на себя, время от времени радуя поклонников не только новыми ролями, но и философскими сентенциями: «Я впервые задумался о то, что смертен, когда родилась моя первая дочь… Жизнь — это не кино. Дублей не будет».

По материалам: ukrinform.ru