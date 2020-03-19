Аваков на заседании Кабмина играл в онлайн-игру (ВИДЕО)

Видимо Арсен Борисович забыл, что любопытным журналистам снова разрешили присутствовать на заседаниях Кабинета министров.

Так, во время заседания правительства 18 марта, когда министры рассматривали важные вопросы, в частности борьбу с коронавирусом… Арсен Аваков был занят онлайн-игрой.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Буквы».

На заседание глава МВД пришел с антисептиком. Сперва он брызнул на руки Дмитрия Кулебы, а после — на свои. Затем он достал смартфон.

Этот момент как раза и попал на камеру. На экране телефона министра светилось изображение из онлайн-игры «Ферма»… Хотя кое-то предполагает, что Аваков играл в «Цивилизацию».

Стоит отметить тот факт, что в то время, когда министр отвлекся на игру, Кабмин рассматривал вопрос питания украинских военных.

Арсен Аваков — головний фермер! Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/bykvuЗасідання засіданням, а грядки поливати — за розкладом! Нічого особливого, просто Арсен Аваков грається на телефоні під час засідання уряду ¯_(ツ)_/¯ Gepostet von Букви am Donnerstag, 19. März 2020

Напомним, ранее мы писали, что во время видеообращения Зеленского телеканал ICTV зпустил титры из фильма.