Аваков на заседании Кабмина играл в онлайн-игру (ВИДЕО)

Общество
Христина Качоровська0
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Видимо Арсен Борисович забыл, что любопытным журналистам снова разрешили присутствовать на заседаниях Кабинета министров.

Арсен Аваков
Арсен Аваков. Фото — opinionua.com

Так, во время заседания правительства 18 марта, когда министры рассматривали важные вопросы, в частности борьбу с коронавирусом… Арсен Аваков был занят онлайн-игрой.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Буквы».

На заседание глава МВД пришел с антисептиком. Сперва он брызнул на руки Дмитрия Кулебы, а после — на свои. Затем он достал смартфон.

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Этот момент как раза и попал на камеру. На экране телефона министра светилось изображение из онлайн-игры «Ферма»… Хотя кое-то предполагает, что Аваков играл в «Цивилизацию».

Стоит отметить тот факт, что в то время, когда министр отвлекся на игру, Кабмин рассматривал вопрос питания украинских военных.

Арсен Аваков — головний фермер!

Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/bykvuЗасідання засіданням, а грядки поливати — за розкладом! Нічого особливого, просто Арсен Аваков грається на телефоні під час засідання уряду ¯_(ツ)_/¯

Gepostet von Букви am Donnerstag, 19. März 2020

 

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Напомним, ранее мы писали, что во время видеообращения Зеленского телеканал ICTV зпустил титры из фильма.


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