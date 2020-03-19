Из Праги домой сегодня отправятся 900 украинцев — посол

В четверг, 19 марта, из Праги домой отправится на поезде 900 украинских граждан.

Об этом Укринформу рассказал посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

"Мы сегодня начинаем практическую фазу эвакуации: с главного вокзала Праги в 14:14 отправится поезд, который мы организовали в сотрудничестве Укрзализныци, Польской и Чешской железных дорог", — сообщил дипломат.

По его словам, 900 человек доставят в польский Пшемысль, они пересядут на поезда Укрзализныци, которые доставят их во Львов и Киев. При посадке на поезд будет осуществляться визуальный контроль. На перроне будет полиция.

В то же время, посольство готово организовать второй подобный поезд, если будет такая потребность.

Кроме того, проинформировал Перебийнис, в ближайшие дни более 650 украинцев вылетят на родину спецрейсами компании SkyUp. Рейсы на 22, 24 и 25 марта уже сформированы.

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Также с помощью посольства украинцы на собственных автомобилях смогут выехать из Чехии коридором, который предоставила Венгрия, через Австрию.

Всего в Посольстве Украины в Чешской Республике, по словам его руководителя, зарегистрировалось более 3200 людей, которые хотят вернуться домой. Диппредставительство работает круглосуточно, за последние дни ответило на 1,5 тысячи телефонных звонков, около тысячи сообщений в соцсетях. Аудитория Посольства в Facebook за последние 5 дней выросла на 2 тыс. человек.

"Таким образом мы демонстрируем цивилизованный подход к тому, как нужно заботиться о своих гражданах, и показываем, что мы своих граждан не бросаем", — отметил Перебийнис.

Он уточнил, что возвращаются из Чехии в Украину разные категории граждан. Есть туристы, которые не успели выехать до закрытия границ, есть те, кто работал в местных компаниях. Сейчас немало таких компаний и предприятий приостановили деятельность, и люди вынуждены возвращаться домой.

В то же время Перебийнис обратил внимание на достигнутую с правительством ЧР договоренность о том, что к украинцам, у которых истечет срок действия визы или вида на жительство до окончания чрезвычайного положения, не будут применяться штрафные санкции, они могут остаться в республике.

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По данным МИД, сейчас более 16 тысяч граждан Украины вернулись из-за границы домой.

Как сообщалось, сегодня Укрзализныця открыла продажу билетов на четыре поезда по маршруту Пшемысль-Киев.

В Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков, остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кроме того, запрещен въезд в Украину иностранцев и закрыто международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 час. 00 мин. 16 марта и введен до 3 апреля 2020 года. А с 17 марта по 3 апреля 2020 закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

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По данным Минздрава, на территории Украины зафиксировано 16 подтвержденных случаев коронавируса: 10 — в Черновицкой области, по 2 — в Киеве и Киевской области, по 1 — в Житомирской и Донецкой областях. Два человека умерли.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на утро 19 марта в мире официально зарегистрировано 218 815 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 8 810 человек умерли и 84 114 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru