К обеспечению карантинных мероприятий привлекли Нацгвардию

К обеспечению карантинных мероприятий по Украине привлекли военнослужащих Нацгвардии.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса режим чрезвычайной ситуации введен в трех областях: Киевской, Житомирской и Черновицкой. Гвардейцы начали нести службу совместно с работниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах в населенных пунктах на территории Украины", — говорится в сообщении.

В частности, превентивные меры осуществляются на въездах в Киев, Винницу, в Днипро, Черкассы, в населенных пунктах Ямпольского района.

Правоохранители, в частности, контролируют пассажироперевозчиков относительно соблюдения ими ограничений осуществления перевозок на время карантина.

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Также с 16 марта военнослужащие Днипровского полка охраны общественного порядка НГУ несут службу по охране и обеспечению безопасности на объекте обсервации в пригороде Днипра. На территории коммунального учреждения здравоохранения ныне находятся украинцы, прибывшие из европейских стран, где сейчас наблюдается эпидемия коронавируса.

"Все граждане в течение двух недель будут находиться под наблюдением врачей в строгом соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими нормами", — отмечают в МВД.

Вместе с полицейскими нацгвардейцы несут службу возле Александровской больницы в столице. Эта больница — одна из трех в Киеве, где готовы лечить взрослых пациентов с осложнениями от коронавирусной инфекции.

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В рамках превентивных мер военнослужащие НГУ обеспечивают правопорядок и осуществляют разъяснение для граждан в приемном пункте инфекционного отделения Александровской больницы. Для одной смены привлекается 10 нацгвардейцев воинской части 3066.

"Привлеченный личный состав обеспечен средствами индивидуальной медицинской защиты. В то же время, военнослужащие, привлекаемые к выполнению задач службы, перед началом и после завершения службы будут проходить медицинский осмотр. Просим граждан с пониманием отнестись к карантинным мероприятиям. Это необходимо для того, чтобы обезопасить себя и других от заражения вирусом", — отмечают в МВД.

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Как сообщалось, для противодействия распространению коронавируса правительство Украины поддержало решение запретить до 3 апреля регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров на автомобильном транспорте в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении; перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автобусах, маршрутных такси; перевозки пассажиров на железнодорожном транспорте на всех видах внутреннего и международного сообщения.

В Украине по состоянию на 20:00 19 марта лабораторно подтвержден 21 случай Covid-19. Минздрав также сообщил о третьей смерти в Украине от коронавируса. В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru