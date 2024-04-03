Представитель военной разведки отказался подтверждать или опровергать причастность ГУР МОУ и Службы безопасности Украины к ударам дронов по предприятиям на территории Республики Татарстан, информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

По словам Юсова, на территории государства-террориста «бавовна» на объектах, которые задействованы в войне против нашей страны, продолжается. Он заверил, что в этих событиях оружие производства стран-партнеров Украины не применяется.

Также пресс-секретарь не стал уточнять, чем именно был нанесен удар по заводам в Татарстане, однако отметил динамичное развитие отечественной отрасли БПЛА, которые усовершенствуются с помощью всех современных технологий.

Напомним, в ISW оценили атаки беспилотников на предприятия в Татарстане 2 апреля. Эксперты заявили, что Украина вышла на новый этап ударов по глубокому тылу России.