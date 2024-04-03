Перед началом встречи руководителей МИД государств-членов Альянса в Брюсселе генсек НАТО сообщил, что организация регулярно фиксирует наращивание Российской Федерацией военной силы, информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

Отвечая на вопрос, видит ли блок подготовку и наращивание сил россиянами для новой наступательной операции в конце весны или в начале лета, Столтенберг сообщил, что Москва продолжает получать большое количество оружия, снарядов из от Пхеньяна и Тегерана. Помимо этого, РФ поставила свою экономику на военные рельсы.

По словам политика, по этой причине ситуация на линии фронта остается сложной, и союзники Киева в Альянсе должны делать для нее больше, усиливать ПВО, артиллерию, а также прилагать усилия к переходу к долгосрочным обязательствам перед Украиной.

Ранее в ISW указали на направление, на котором путинские войска могут в конце весны или в начале лета начать масштабное наступление.