Спикер кремлевского диктатора Владимира Путина, отвечая на вопрос, предупреждал ли Вашингтон Москву о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле», заявил, что это не является компетенцией Администрации президента России.

По словам пресс-секретаря, обмен такого рода информацией происходит непосредственно по каналам специальных служб, сообщает «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

Напомним, что накануне американское издание The Washington Post, ссылаясь на двух чиновников США, заявило, что за две недели до теракта в Подмосковье Вашингтон предупреждал российскую власть, что нападение будет совершено в «Крокус Сити Холле».

Сначала в Кремле сообщения американского руководства восприняли серьезно, в частности информацию о подготовке теракта в одной из синагог. В результате ФСБ удалось предотвратить нападение ИГИЛ на синагогу в столице РФ. После этого в Москве ослабили бдительность и сочли данные о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» ложными.

Напомним, Патрушев сделал новое абсурдное заявление о причастности Украины к теракту в Подмосковье, обвинив США в создании террористических группировок.