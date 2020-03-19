Количество больных с коронавирусом в Украине не изменилась – Минздрав

По состоянию на утро 19 марта в Украине зарегистрировано 16 случаев заболевания Covid-19.

Об этом на брифинге 19 марта сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

“По состоянию на утро 19 марта мы имеем зарегистрированных 16 случаев коронавирусной болезни, которые подтверждены в национальных лабораториях , а также в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров”, — сказал Ляшко.

Читайте также: На Киевщине зарегистрировали еще один случай Covid-19

По данным Минздрава, 10 случаев зарегистрировано в Черновицкой области, 1 случай (летальный) — в Житомирской, 2 случая — в Киевской, 1 случай — в Донецкой области, 2 случая — в Киеве.

В мире на сегодня зарегистрировано 218 815 случаев заболевания Covid-19, из них 84 114 человек выздоровели; за пределами Китая зафиксировано 137 677 случаев.

Фото: AA

По материалам: ukrinform.ru