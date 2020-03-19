Криклий: До конца недели из-за границы заберем 90% украинцев, которые хотят вернуться

Правительство Украины планирует вернуть в Украину из-за границы до конца недели 90% украинцев, которые захотели вернуться.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram.

"До конца недели планируем забрать 90% наших граждан, которые сейчас находятся за рубежом и изъявили желание вернуться. Еще раз напоминаю: всем гражданам за рубежом нужно зайти на портал "ДРУГ" и зарегистрироваться. А мы продолжаем ежедневно возвращать тысячи украинцев домой", — написал Криклий.

По его словам, правительство уже вернуло домой более 30 тысяч украинцев.

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Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский заявил в среду, что до конца дня в Украину вернутся 11,5 тысячи украинцев из-за границы.

Фото: ГПСУ

По материалам: ukrinform.ru