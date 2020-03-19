Минздрав призывает отказаться от развлекательных и религиозных мероприятий

Министерство здравоохранения призывает отказаться как от развлекательных, так и от религиозных мероприятий для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом во время брифинга 19 марта сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Минздрав в который раз призывает всех воздерживаться на период карантина от мобильности и оставаться в самоизоляции в своих жилых помещениях, поскольку это одна из гарантий устранения риска возможного инфицирования. Мы негативно относимся ко всем мероприятиям, которые проводятся сейчас на территории Украины, особенно в помещениях и в транспорте. Поэтому мы будем критически и упорно придерживаться своей позиции, что на период карантина никаких массовых мероприятий, связанных как с развлекательными, так и с религиозными или иными обрядами, не должно быть", — сказал Ляшко.

Он добавил, что было проведено селекторное совещание совместно с Министерством внутренних дел, и было договорено, как ведомства будут работать слаженно при выявлении контактных лиц с зараженными коронавирусом, нарушений самоизоляции.

"Любую болезнь легче профилактировать, чем лечить, поэтому эти меры были не просто так прописаны", — сказал Ляшко.

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Как сообщал Укринформ, по данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев Covid-19, из них два летальных: Черновицкая область — 10 случаев (1 летальный исход), Житомирская — 1 (летальный исход), Киевская — 2 случая, Донецкая — 1 случай, г. Киев — 2 случая. Позднее 19 марта стало известно еще об одном случае в Житомирской области.

Всего, по данным украинского Минздрава, в мире зарегистрировано 218 815 случаев заболевания Covid-19, из них 84 114 человек выздоровели; за пределами Китая зафиксировано 137 677 случаев.

По материалам: ukrinform.ru