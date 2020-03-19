Полицейские зафиксировали 270 нарушений правил карантина — МВД

Полицейские составили 270 административных протоколов за нарушение правил карантина людей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Правоохранители продолжают мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности. Сегодня к таким мероприятиям присоединились около 15 тысяч полицейских и 2,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины. В результате полицейские выявили нарушения и составили 270 административных протоколов по ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) КоАП", — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего нарушений выявлено в Донецкой области, где полицейские составили 58 админпротоколов.

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Также нарушения были выявлены в Киеве (31 протокол), Киевской (25), Херсонской (24), Сумской (19), Черкасской (18), в Волынской (14) и Винницкой (13) областях.

Кроме того, 10 админпротоколов было составлено во Львовской области, по 9 в Ривненской и Кировоградской областях, 4 — в Николаевской, по 3 — в Закарпатской, Полтавской и Черниговской областях, 2 — в Житомирской.

"Еще по одному протоколу составили полицейские в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой областях и в Одесской области", — отметили в МВД.

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Полицейские продолжают нести службу в составе мобильных групп, пеших нарядов, автопатрулей, ГРПП, следственно-оперативных групп и т. д., отмечают в МВД.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 20:00 19 марта лабораторно подтвержден 21 случай Covid-19.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Cоvid-19.

По материалам: ukrinform.ru