Прогноз погоды в Украине и Киеве на 19 марта 2020 года

По прогнозу синоптика Натальи Диденко сегодня 19 марта погода в Украине будет безоблачной, без осадков и по весенним меркам очень теплой.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

На всей территории страны ожидается солнечная погода, осадки не прогнозируются. Ночью еще прохладно, местами до 0°С. Днем температура воздуха прогреется до +17°С.

Теплее всего на Западе Украины – от +12 до +17 градусов. Прохладнее в Одесской области, там ожидается +8°С — +12°С.

Ветер будет юго-западный 3–4 метров в секунду.

В Киеве в среду днем будет солнечно и сухо и тепло, температура воздуха поднимется до 14 — 16 градусов выше нуля.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 18 марта.