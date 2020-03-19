Прогноз погоды в Украине и Киеве на 19 марта 2020 года

Важное Общество
Ник Петров0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

По прогнозу синоптика Натальи Диденко сегодня 19 марта погода в Украине будет безоблачной, без осадков и по весенним меркам очень теплой.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Прогноз погоды на 19 марта 2020.
В Украине сегодня будет солнечно, сухо и тепло. Фото: 24tv.ua.

На всей территории страны ожидается солнечная погода, осадки не прогнозируются. Ночью еще прохладно, местами до 0°С. Днем температура воздуха прогреется до +17°С.

Теплее всего на Западе Украины – от +12 до +17 градусов. Прохладнее в Одесской области, там ожидается +8°С — +12°С.

Читайте также:  21 января: Мощный северный циклон принесет в Украину снег

Ветер будет юго-западный 3–4 метров в секунду.

В Киеве в среду днем будет солнечно и сухо и тепло, температура воздуха поднимется до 14 — 16 градусов выше нуля.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 18 марта.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Вышиванка испокон веков символизирует единство народа — Порошенко

Таисия Слепцова

15 марта: Какую погоду ожидать завтра?

Христина Качоровська

У Рябошапки объяснили необходимость следственных экспериментов на Институтской

Таисия Слепцова

Добавить комментарий