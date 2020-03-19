Распоряжение о временном закрытии границ оспаривают в суде

Окружной административный суд города Киева просят отменить распоряжение Кабинета министров Украины о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу до 3 апреля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск о признании противоправным и отмене распоряжения правительства в части, касающейся временного с 17 марта до 3 апреля 2020 года закрытия пунктов пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет о п. 1 распоряжения Кабинета министров Украины от 14 марта 2020 года № 287-р относительно временного ограничения пересечения государственной границы, направленного на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

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В частности, 14 марта Кабинет министров принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение.

Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 года и введен до 3 апреля 2020 года. А с 17 марта 2020 года до 3 апреля 2020 года будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

По материалам: ukrinform.ru