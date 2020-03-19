Шахов уверен, что подхватил коронавирус в Украине

Об этом народный депутат Сергей Шахов поведал в прямом эфире видео-трансляции на Facebook.

По его словам, он пребывал в Европе всего три дня и за это время не мог подхватить болезнь. Поэтому, он сделал вывод, что заразился ещё в Украине, передает «НБН«.

«Я был всего три дня в Европе, за это время нереально заразиться. Вирус не мутирует за 3 дня. Говорят же, что инкубационный период 14 дней, а у меня что, за три дня всё произошло? Конечно же нет. Значит я подхватил коронавирус ещё в Украине. В этом я даже не сомневаюсь. Много моих друзей, избирателей говорили, что у них были похожие симптомы».

Он добавил, что был в Швейцарии три дня: с 7 по 10 марта. 11 числа он был дома, а 12 посетил утренний эфир «Доброе утро, страна», потом отправился на заседание экологического комитета, а после — в парламент, где были главы всех фракций.

Шахов подчеркнул, что всего контактировал с 79 нардепами и все они уже прошли тест на коронавирус.

Gepostet von Сергій Шахов am Donnerstag, 19. März 2020

Напомним, ранее мы сообщали, что супруга нардепа Шахова также больна коронавирусом.