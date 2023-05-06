Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Минздрав.

Как стало известно из заявлений представителей Министерства здравоохранения Украины, за всё время в стране официально было зафиксировано более чем 5,5 миллионов случаев болезней COVID-19. Известно, что среди них было 416 тысяч детей.

Также помимо этого там сообщили, что в результате пандемии в Украине умерло более 112 тысяч людей, среди них было 89 детей, а также более 1200 работников медицинских служб. По большей части из-за коронавируса умирали люди пожилого возраста. Наименьшее количество жертв было зафиксировано среди детей.

Теперь COVID-19 больше не считается угрозой мирового масштаба, но представители Минздрава говорят о том, что это вовсе не означает, что болезнь пропала.

5 мая 2023 года в ВООЗ заявили о том, что COVID-19, или как его ещё называют коронавирус больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.

Как мы ранее сообщали в Одессе стремительно распространяется коронавирус.