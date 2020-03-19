В Украине подтвердили 21 случай заражения коронавирусом

В Украине по состоянию на 20:00 19 марта лабораторно подтвержден 21 случай Covid-19.

Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

"По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на Covid-19: Черновицкая (10), Житомирская (1) Киевская (2), Донецкая (1) Ивано-Франковская (1) области и г. Киев (2)", — говорится в сообщении.

По результатам исследований региональных лабораторий выявлено: Днепропетровская – 2 случая, Житомирская — 1; также один случай подтвержден в г. Киев.

Позднее Минздрав сообщил о третей смерти в Украине от коронавируса. В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная COVID-19 .

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Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц. Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 700 образцов.

Большинство людей, болеющих новым коронавирусом, переносят его, как обычное ОРВИ. Эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем.

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Так, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но в ЦОЗ просят помнить, что для 96,6% больных эта болезнь не будет иметь таких последствий.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru